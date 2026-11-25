St. Johann war vor Kurzem Gastgeber des 19. Tiroler Orts- und Stadtmarketingtags. Eingeladen hatten die Sparte Handel der Wirtschaftskammer Tirol, das Ortsmarketing St. Johann und der Dachverband Stadtmarketing Austria. Im Mittelpunkt standen die Belebung der Ortszentren, veränderte Einkaufsgewohnheiten und regionale Kooperationen.



Wie sich die Bedeutung der Ortszentren seit der Corona-Pandemie verändert hat, erläuterte Edgar Eller, ehemali ...