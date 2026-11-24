Rund 50 Menschen aus Unternehmen, Gemeinden und Organisationen aus den Bezirken Kitzbühel und Kufstein kamen vergangene Woche am Oberachenhof in Ellmau zum zweiten „Together Collective Afterwork“ zusammen.



Bei Apfelpunsch und Maroni stand nicht klassisches Networking im Mittelpunkt, sondern der persönliche Austausch zwischen Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven. Dahinter steht eine größere Überzeugung: Eine starke regionale Wirtschaft und eine funktionierende Gesellschaft bedingen einander.



Die Veranstalterinnen Michaela Kasper-Furtner vom soi HUB und Stefanie Reitmaier von der Homebase St. Johann erklärten zu Beginn ihre Motivation: Eine funktionierende Gesellschaft entsteht nicht von selbst. Wer zur Stärke einer Region beiträgt, kann auch von ihr profitieren. Genau solche offenen Räume für Austausch und neue Perspektiven wollen sie schaffen.

Hier setzt das „Together Collective Afterwork“ an. Die Veranstaltungsreihe bringt Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen.



Afterwork als Einstieg zu mehr

Das Afterwork versteht sich als offener Einstieg für alle, die die Zukunft der Region aktiv mitgestalten möchten. Weiterführende Formate wie „Match for Impact“ oder der „Responsible Leadership Summit Tirol“ bieten Gelegenheit, gemeinsame Ideen zu vertiefen und Projekte anzustoßen. Mit 48 Gästen knüpfte die zweite Ausgabe an den erfolgreichen Auftakt in Kirchberg an. In entspannter Atmosphäre am Oberachenhof, musikalisch begleitet von DJane Ricarda Mercedes aus Innsbruck, entstanden neue Kontakte und Gespräche.