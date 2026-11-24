Wovon werden die Menschen in Kitzbühel im Jahr 2040 leben? Welche Arbeitsplätze braucht die Region und wie kann es gelingen, dass sich auch junge Familien das Leben in der Stadt leisten können? Die Antwort der Kitzbüheler Wirtschaft darauf erfolgt derzeit in einem großen Strategieprozess. Im Rahmen eines Treffens vergangene Woche wurden die ersten Wegmarken gesetzt.



Obmann Alexander Etz sowie die Vorstandsmitglieder Florian Bissert und Thorsten Peisl ...