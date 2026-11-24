Sieben Unternehmen aus dem Bezirk Kitzbühel erhielten das Prädikat „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ für die Jahre 2027 bis 2029. Drei davon wurden erstmals ausgezeichnet.

Bei der Verleihung im Innsbrucker Landhaus wurden insgesamt 62 Tiroler Betriebe für ihre hohe Qualität in der Lehrlingsausbildung gewürdigt. 13 Unternehmen erhielten das Prädikat erstmals, bei weiteren 49 wurde die Auszeichnung um drei Jahre verlängert.



Auch der Bezirk ...