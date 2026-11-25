Die Ortswärme St. Johann setzt den Ausbau ihres Fernwärmenetzes fort. Insgesamt 25 Neuanschlüsse werden heuer realisiert. Darunter befinden sich mehrere größere Projekte im Gewerbegebiet Anichweg sowie die Elbogenhöfe, wo insgesamt 118 Wohneinheiten entstehen.



Neue Anlage bei Egger in Betrieb

Ein wichtiger Schritt für die regionale Energieversorgung ist die erfolgreiche Inbetriebnahme der neuen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) am Unternehmensstandort von Egger. Die neue Anlage soll nicht nur die Energieversorgung des Werkes absichern, sondern auch den Fernwärmekunden zugutekommen. Bereits bei der Planung wurde berücksichtigt, dass die zusätzliche Versorgungssicherheit und die damit verbundenen CO₂-Einsparungen auch der Bevölkerung und den regionalen Betrieben zugutekommen.



Parallel dazu wurde der seit 2008 bestehende Wärmeliefervertrag zwischen Egger und der Ortswärme St. Johann angepasst und langfristig verlängert. Im Mittelpunkt standen die Reduktion der CO₂-Emissionen, die Versorgungssicherheit und zusätzliche Möglichkeiten zur Bereitstellung von Wärme. „Diese Investition ist nicht nur für das Unternehmen selbst ein wichtiger Meilenstein, sondern ein bedeutender Gewinn für die gesamte Region“, betont Ortswärme-Geschäftsführer Fritz Obernauer.



Wärmepreis: Anpassung um 5,58 Prozent

Nach zwei aufeinanderfolgenden Preissenkungen wird der Wärmepreis im kommenden Jahr um 5,58 Prozent angehoben. 2025 war der Preis um zehn Prozent, 2026 um weitere sechs Prozent gesenkt worden. Grundlage für die nunmehrige Anpassung sind die vertraglich vereinbarten Preisfaktoren. Die Ortswärme verweist in diesem Zusammenhang auf die gestiegenen Energiekosten und sieht Fernwärme weiterhin als langfristig wirtschaftliche Heizlösung.



Die Ortswärme St. Johann wurde 2007 gegründet und beschäftigt derzeit 16 Mitarbeiter. Ende 2025 waren rund 900 Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die abgegebene Wärmemenge stieg von 58,6 Millionen Kilowattstunden im Jahr 2024 auf 61,4 Millionen Kilowattstunden im Vorjahr.