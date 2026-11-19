Weniger Einnahmen und ein negatives Jahresergebnis prägen die finanzielle Realität des TVB Hohe Salve: Bei der Vollversammlung des Tourismusverbandes in Hopfgarten standen daher die Erhöhung von Aufenthaltsabgabe und Promillesatz zur Abstimmung. Obmann Hans-Peter Osl stellte klar, dass der Verband seine umfangreichen Leistungen für Gäste, Betriebe und Einheimische nur mit einer gesicherten Finanzierung aufrechterhalten könne.



Die Reform der T ...