Die Bergbahn Brixen im Thale AG investiert rund 38 Millionen Euro in den Neubau der Gondelbahn Hochbrixen sowie in neue und modernisierte Stationsgebäude. Die Eröffnung ist für Dezember 2027 geplant – rechtzeitig zum Start der 50. Wintersaison der SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental. Seit 1986 verbindet die Gondelbahn Hochbrixen den Ort mit dem rund 1.300 Meter hoch gelegenen Skigebiet. In dieser Zeit wurden 23,5 Millionen Fahrten unfallfrei absolviert.



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