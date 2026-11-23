Wirtschaft
SkiWelt Brixen baut neue 10er Gondelbahn Hochbrixen
Die Bergbahn Brixen im Thale AG investiert rund 38 Millionen Euro in den Neubau der Gondelbahn Hochbrixen sowie in neue und modernisierte Stationsgebäude. Die Eröffnung ist für Dezember 2027 geplant – rechtzeitig zum Start der 50. Wintersaison der SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental. Seit 1986 verbindet die Gondelbahn Hochbrixen den Ort mit dem rund 1.300 Meter hoch gelegenen Skigebiet. In dieser Zeit wurden 23,5 Millionen Fahrten unfallfrei absolviert.
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