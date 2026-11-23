Die Frage, wie es nach der Schule weitergeht, stellt sich jedem jungen Menschen. Qualifizierte Antworten darauf erhielten die Besucher der Berufsinfomesse in St. Johann heuer schon zum 13. Mal. Mit 23 Betrieben, 16 Schulen und zwei weiteren Institutionen, die heuer im Schulgebäude vertreten waren, wurde einmal mehr geballte Information im großen Stil geboten. Insgesamt wurden 36 Lehrberufe vorgestellt, hinzu kamen 16 Fachvorträge von weiterführenden Schulen ...