Am 27. November ist Black Friday, am 30. November folgt der Cyber Monday. Insgesamt rechnet die KMU Forschung Austria für beide Tage mit Ausgaben von rund 55 Millionen Euro in Tirol, das sind um fünf Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Pro Käufer sind im Schnitt rund 210 Euro eingeplant.



Ganz oben auf der Einkaufsliste stehen am Black Friday Bekleidung und Textilien (41 %), gefolgt von Kosmetik und Parfümerie (31 %) sowie Elektrogeräten (29 %). Auch am Cyber Monday führt Bekleidung das Ranking an. Das Internet bleibt dabei die erste Anlaufstelle: 79 % der Tiroler:innen informieren sich am Black Friday vorwiegend in Online-Shops, am Cyber Monday sind es 87 %.



Paketsteuer: Gebündelte Bestellungen, weniger Spontankäufe

Erstmals wurde auch nach den Auswirkungen der nationalen Paketsteuer gefragt, die seit 1. Oktober mit 2 Euro pro Paket gilt. 48 % der Tiroler Online-Shopper:innen geben an, dass die Abgabe ihre geplanten Einkäufe eher oder sehr stark beeinflusst. 56 % von ihnen fassen deshalb mehrere Artikel in einer Bestellung zusammen, 34 % vergleichen die Gesamtkosten inklusive Versand und Abgaben genauer. Knapp ein Drittel kauft nur noch dann, wenn der Rabatt die Zusatzkosten deutlich übersteigt.



„Dass Kundinnen und Kunden ihre Bestellungen stärker bündeln, kann für Onlinehändler durchaus positiv sein. Unterm Strich ist die Paketsteuer aber eine unnötige Belastung für den heimischen Handel“, sagt Markus Schwarzenberger, Obmann des Landesgremiums Versand-, Internet- und allgemeiner Handel in der WK Tirol, und ergänzt: „Gerade bei Spontankäufen und günstigen Artikeln wirkt sie negativ. Für den stationären Handel sind bisher keine positiven Effekte belegt.“



Billigplattformen anders in den Griff bekommen

Gegen die Flut an Billigpaketen aus Drittstaaten setzt die EU mit dem Pauschalzoll seit Juli und einer Bearbeitungsgebühr seit November eigene Maßnahmen. Eine zusätzliche nationale Abgabe ist aus Sicht des Handels daher nicht nötig. Das Bundesgremium des Versand- und Internethandels hat gemeinsam mit dem europäischen Handelsverband EuroCommerce eine Binnenmarktbeschwerde bei der EU-Kommission eingebracht. „Die Paketsteuer trifft die Falschen: Betriebe, die sich an alle Regeln halten, und ihre Kundschaft. Sie gehört zurückgenommen“, betont Schwarzenberger. Den Tiroler:innen legt er nahe, an den kommenden Aktionstagen bewusst regional einzukaufen: „Wer bei Tiroler Handelsbetrieben bestellt oder ins Geschäft geht, sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Land.“