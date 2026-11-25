Mit Kräutersalz, Apfel-Zimt-Chips sowie Hokkaido-Kürbis-Chips haben die Schüler des Aufbaulehrganges an den Tourismusschulen in St. Johann ihre eigene Geschäftsidee umgesetzt und dabei praktische Erfahrungen als Unternehmer gesammelt– von der Produktentwicklung, Herstellung und Verpackung bis zur Vermarktung.



„Die einzelnen Schritte sollen dabei ineinander greifen“, schilderten Geschäftsführer Johannes Schindlholzer und Marketingleit ...