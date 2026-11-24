Insgesamt 33 Markttage, regionale Handwerkskunst und ein abwechslungsreiches Programm in der Kitzbüheler Hinterstadt und im Stadtpark: Mit einer feierlichen Eröffnung startete Kitzbühel vergangenen Mittwoch in die Adventzeit.



Kitzbühel Tourismus-Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser betont: „Mit 34 Marktständen und 44 Standbetreibern, darunter zwei Vereinsstände für gemeinnützige Zwecke, bieten wir auch heuer eine vielfältige Auswahl und schaffen einen Treffpunkt für Einheimische und Gäste. Besonders wichtig ist uns die Verbindung von Tradition, regionalem Handwerk und neuen Akzenten. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die den Kitzbüheler Advent Jahr für Jahr mitgestalten.“



Neue Akzente setzen ein Sessellift-Fotopoint in der Hinterstadt sowie eine zusätzliche kleine Bühne für musikalische Darbietungen. Einzelne Hütten erweitern das Angebot im Bereich der KC750-Terrasse, darunter der KitzShop und ein neues kulinarisches Angebot mit indischem Curry.