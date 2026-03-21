Unfallflucht in Kössen geklärt

Am 20. März 2026 gegen 16.10 Uhr wurde eine Polizeistreife in Kössen zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gerufen. Ein 59-jähriger Zeuge hatte ein Foto vom flüchtenden Fahrzeug gemacht und das Kennzeichen der Polizei gemeldet.



Aufgrund dieses Hinweises konnte kurze Zeit später eine 64-jährige Lenkerin ausgeforscht werden. Die Frau hatte zuvor bei einem Einkaufsmarkt in Kössen eingekauft und ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz vorwärts eingeparkt. Nach dem Einkauf parkte sie rückwärts aus und beschädigte dabei zwei abgestellte Fahrzeuge. Laut eigenen Angaben bemerkte sie den Unfall nicht und fuhr nach Hause. Dort wurde das beschädigte Fahrzeug vor dem Wohnhaus vorgefunden. Die zum Unfallgeschehen passenden Schäden konnten festgestellt werden.



Die Lenkerin zeigte sich geständig, das Fahrzeug gelenkt zu haben. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen sehr hohen Alkoholisierungsgrad. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Entsprechende Berichte werden an die zuständigen Behörden erstattet.