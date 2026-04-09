Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Umweltzeichen für die Tourismusregion St. Johann
Kitzbüheler Anzeiger
Umweltzeichen Verleihung TVB St. Johann

Freuen sich über die Auszeichnung: Elisabeth Kurz-Lindner (Ferienwohnungen „Das Stefan“, Oberndorf), Sabine Reitsma (Vermieterbetreuung & Nachhaltigkeitskoordinatorin TVB), Michael & Monika Grander (Hotel Fischer, St. Johann) und Barbara Döttlinger (Nachhaltigkeitskoordinatorin TVB).

Foto: TVB St. Johann

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
09. April 2026

Umweltzeichen für die Tourismusregion St. Johann

Die Tourismusregion St. Johann wurde nun auch offiziell in Wien mit dem „Österreichischen Umweltzeichen für Tourismusdestinationen“ ausgezeichnet. Auf Einladung von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner nahm eine Delegation des Tourismusverbandes die Auszeichnung im Rahmen einer feierlichen Verleihung entgegen.

Bereits im August des vergangenen Jahres war die Region zertifiziert worden, nun erfolgte die offizielle Übergabe in Wien. Sabine Reitsma, zuständig für Vermieterbetreuung und Nachhaltigkeit, sowie Nachhaltigkeitskoordinatorin Barbara Döttlinger nahmen die Auszeichnung stellvertretend für den Tourismusverband Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol entgegen.

Nicht nur ein Titel, sondern Signal
„Für uns war die offizielle Verleihung ein besonderer Moment, der die geleistete Arbeit sichtbar macht“, betonte Döttlinger. Auch Reitsma unterstrich die Bedeutung der Auszeichnung: Diese sei nicht nur ein Titel, sondern ein klares Signal – an Gäste, Einheimische und die Region selbst, den eingeschlagenen Weg in Richtung eines verantwortungsvollen und zukunftsfitten Tourismus konsequent weiterzugehen.
Die Veranstaltung in Wien zeigte zudem, dass nachhaltige Entwicklung im österreichischen Tourismus längst an Bedeutung gewonnen hat. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen Regionen nahmen an der Verleihung teil und unterstrichen damit den Stellenwert des Themas.

Besonders erfreulich aus regionaler Sicht: Mit dem Hotel Fischer sowie „Das Stefan“ – Ferienwohnungen wurden auch zwei Betriebe aus der Region im Rahmen der Feier mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Beherbergungsbetriebe ausgezeichnet. Damit wird nicht nur die Destination insgesamt, sondern auch das Engagement einzelner Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit sichtbar gewürdigt.
Für die Region St. Johann markiert die Auszeichnung einen weiteren Schritt auf dem Weg, Tourismus und Umweltbewusstsein in Einklang zu bringen und langfristig qualitativ weiterzuentwickeln. Das zeige ganz klar, so die Verantwortlichen, dass Nachhaltigkeit in der Region kein Schlagwort ist. Sie werde gelebt. Von der Strategie bis in die Betriebe hinein.

Weitere Artikel:

Frau in der Wirtschaft Treffen

Westendorf

09.04.2026

Netzwerktreffen von Frau in der Wirtschaft

Praxisnahe Impulse, unternehmerische Einblicke und intensives Netzwerken standen im
Mittelpunkt eines Frau-in-der-Wirtschaft-Abends in Westendorf.

Gaestekarte Pillerseetal

Fieberbrunn

08.04.2026

Neue Gästekarte im Pillerseetal

Mit einer neu gestalteten Gästekarte und neuen, flexibel buchbaren Zusatzangeboten setzt der Tourismusverband Pillerseetal verstärkt auf individuellen Urlaubskomfort.

Bergresort Pillersee_Ansicht.webp
ABO PUR

St. Ulrich

08.04.2026

Neues Hotel für St. Ulrich

In St. Ulrich startet dieser Tage der Bau eines 300-Betten-Hotels im Vier-Sterne-Segment. Rund um den vor sich hin modernden „Pillerseehof“ soll ebenfalls etwas weitergehen, so Dorfchef Martin Mitterer.

Symbolbild AMS Arbeitslosenstatistik

Bezirk

08.04.2026

Arbeitslosigkeit ging zurück

In Tirol gab es im März einen Rückgang von einem Prozent, im Bezirk Kitzbühel von zehn Prozent.

Ein Mann und eine Frau in Business-Kleidung lächeln in die Kamera. Im Hintergrund ist ein Poster mit Text und einem modernen Gebäude sichtbar.

Bezirk

07.04.2026

Minus bei Immobilienverkäufen

Insgesamt zeigt der Tiroler Immobilienmarkt im Jahr 2025 eine moderate Erholung bei einer steigenden Nachfrage nach Wohnimmobilien – das zeigt der Immopreisspiegel.

Ein Mann mit Brille und grauem Pullover steht lächelnd vor einer Wand mit abstraktem Linienmuster. Er hat braune Haare und trägt ein weißes Hemd darunter.
ABO PUR

Kitzbühel

06.04.2026

Wer hat die schönsten im Land? Kitzbühel!

City Retail Report: Kitzbühel punktet mit seiner Shopattraktivität in der Innenstadt, St. Johann reiht sich nur ganz knapp dahinter ein.

Historische Altstadtgasse mit malerischen Gebäuden und einer Kirche im Hintergrund. Grüne Bäume säumen die Straße an einem sonnigen Tag.

Hopfgarten

05.04.2026

Allerhand gegen den Leerstand

Tirolweite Aktionstage setzen vielfältige Impulse für ein zentrales Thema der Standortarbeit, unter anderem in Hopfgarten.

Zwei Personen in weißen Kitteln arbeiten gemeinsam an einem Laptop. Sie sitzen entspannt an einem Tisch in einem hellen Raum mit einer Couch im Hintergrund.

Bezirk

05.04.2026

Kulinarium: Zeigen was man kann

Das inklusive Team im Kulinarium Kitzbühel setzt seit Kurzem auf die Methode „KomKom“, um Fertigkeiten sichtbar zu machen.

E-Paper
Aktuelles