Umweltzeichen für die Tourismusregion St. Johann

Die Tourismusregion St. Johann wurde nun auch offiziell in Wien mit dem „Österreichischen Umweltzeichen für Tourismusdestinationen“ ausgezeichnet. Auf Einladung von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner nahm eine Delegation des Tourismusverbandes die Auszeichnung im Rahmen einer feierlichen Verleihung entgegen.



Bereits im August des vergangenen Jahres war die Region zertifiziert worden, nun erfolgte die offizielle Übergabe in Wien. Sabine Reitsma, zuständig für Vermieterbetreuung und Nachhaltigkeit, sowie Nachhaltigkeitskoordinatorin Barbara Döttlinger nahmen die Auszeichnung stellvertretend für den Tourismusverband Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol entgegen.



Nicht nur ein Titel, sondern Signal

„Für uns war die offizielle Verleihung ein besonderer Moment, der die geleistete Arbeit sichtbar macht“, betonte Döttlinger. Auch Reitsma unterstrich die Bedeutung der Auszeichnung: Diese sei nicht nur ein Titel, sondern ein klares Signal – an Gäste, Einheimische und die Region selbst, den eingeschlagenen Weg in Richtung eines verantwortungsvollen und zukunftsfitten Tourismus konsequent weiterzugehen.

Die Veranstaltung in Wien zeigte zudem, dass nachhaltige Entwicklung im österreichischen Tourismus längst an Bedeutung gewonnen hat. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen Regionen nahmen an der Verleihung teil und unterstrichen damit den Stellenwert des Themas.



Besonders erfreulich aus regionaler Sicht: Mit dem Hotel Fischer sowie „Das Stefan“ – Ferienwohnungen wurden auch zwei Betriebe aus der Region im Rahmen der Feier mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Beherbergungsbetriebe ausgezeichnet. Damit wird nicht nur die Destination insgesamt, sondern auch das Engagement einzelner Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit sichtbar gewürdigt.

Für die Region St. Johann markiert die Auszeichnung einen weiteren Schritt auf dem Weg, Tourismus und Umweltbewusstsein in Einklang zu bringen und langfristig qualitativ weiterzuentwickeln. Das zeige ganz klar, so die Verantwortlichen, dass Nachhaltigkeit in der Region kein Schlagwort ist. Sie werde gelebt. Von der Strategie bis in die Betriebe hinein.