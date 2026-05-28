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Kitzbüheler Anzeiger
Christian Kniescheck Eurotours

Christian Kniescheck.

Foto: David Bohmann
ABO PUR

Kitzbühel

von Elisabeth Galehr
28. Mai 2026

Eurotours: Kniescheck übernimmt die Geschäftsführung

Wie die Verkehrsbüro AG auf Nachfrage bestätigte, gibt es einen neuen Kapitän an Deck des Eurotours-Schiffs: „Ab 1. Juni 2026 übernimmt Christian Kniescheck die Geschäftsführung der Eurotours und folgt damit auf Maik Gruba, der sich zukünftig auf eigenen Wunsch neuen Aufgaben widmen möchte.“

Christian Kniescheck verfüge über langjährige Erfahrung in der Unternehmensberatung sowie im Interim-Management. In unterschiedlichen Führungsrollen – unte ...

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