Spatenstich für das Bergresort Pillersee in St. Ulrich

Direkt an der Skipiste der Bergbahnen Pillersee entsteht wie berichtet ein modernes Hotelprojekt mit 300 Betten – kürzlich erfolgte der Spatenstich. Das neu entstehende Hotelresort wird speziell auf Familien sowie Freundesgruppen ausgerichtet und bietet neben Restaurant und Außenpool Suiten für 2, 4, 6 oder 8 Personen. Jede Einheit wird mit einer eigenen Klafs-Sauna sowie einer privaten Außenwanne ausgestattet und verbindet damit alpinen Komfort mit exklusivem Urlaubserlebnis – auch außerhalb der Hauptsaisonen.



„Wir freuen uns, an diesem Standort gemeinsam mit Alps Resorts ein einzigartiges Tourismusprojekt schaffen zu können. Es entstehen dringend benötigte Hotelbetten, um die Infrastruktur zu sichern und weiter auszubauen“, so der Geschäftsführer Johannes Arneth von Almdorfbau. Das Familienunternehmen entwickelt und errichtet seit 1985 Tourismusimmobilien in innovativer Holzbauweise und zählt mit mehr als 1.200 realisierten Objekten zu den führenden Anbietern alpiner Ferienimmobilien in Österreich. Gemeinsam mit Alps Resorts verbindet Almdorfbau eine mittlerweile 15-jährige Partnerschaft mit mehr als 30 erfolgreich umgesetzten Hotelprojekten in ganz Österreich. Alps Resorts betreibt heute über 45 Hotels- und Ferienresorts in den österreichischen Alpen und zählt damit zu den führenden touristischen Betreibern im Alpenraum.



Regionale Anbieter kommen zum Zug

Gleichzeitig setzen die Projektpartner mit dem Projekt an der Buchensteinwand bewusst ein starkes Zeichen für Regionalität: Mit der baulichen Umsetzung wurden lokale Unternehmen beauftragt, darunter die Baufirma RiederBau sowie der Einrichtungspartner Nothegger, die mit ihren Werken jeweils nur wenige hundert Meter vom Standort entfernt liegen. „Was lange währt, wird endlich gut, und heute wird etwas gut: Wir feiern den Spatenstich eines wegweisenden Projekts. Es ist wichtig für unsere Gemeinde, dass hier touristisch endlich etwas weiter geht“ sagt Martin Mitterer, Bürgermeister von St. Ulrich.