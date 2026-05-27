Landesrätin Eva Pawlata (2.v.r.) gratulierte den Gründerinnen Andrea Weiskopf (r.) und Andrea Aldosser (2.v.l.) zur Initiative. Manuela Kamper (l.) hielt einen Vortrag im Rahmen der Auftaktveranstaltung.
100 Besucherinnen beim Auftakt des Netzwerks "WeitSichtFrau"
Einfach tun! Das ist der Gedanke, der zu Beginn des neu gegründeten Netzwerks „WeitSichtFrau“ stand und genau genommen auch tief in dessen DNA verstrickt ist. Vor Kurzem feierte der Verein seinen offiziellen Start. Er wurde von Andrea Aldosser und Andrea Weiskopf aus Hopfgarten ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen zu stärken und in verschiedenen Bereichen weiterzubringen.
Vereinsarbeit ruht auf fünf Säulen
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