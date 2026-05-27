Sparkasse-Businessfrühstück: Marken als Wegweiser durch die KI-geprägte Welt

Wer der Künstlichen Intelligenz und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft immer schon skeptisch gegenüber gestanden ist, bekam beim jüngsten Sparkasse-Business-Frühstück in Kitzbühel sicherlich einige Gruselgeschichten zu hören. Der Chef-Markenstratege der Erste Group, Martin Radjaby-Rasset, entführte auf einen wilden Ritt durch aktuelle KI-Systeme und was alles noch auf uns zukommen wird.



Den Kopf in den Sand zu stecken, nützt da leider überh ...