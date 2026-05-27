Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Sparkasse-Businessfrühstück: Marken als Wegweiser durch die KI-geprägte Welt
Kitzbüheler Anzeiger
Sparkasse Business Frühstück Mai 2026

Referent Martin Radjaby-Rasset mit Johanna Oberdorfer (WIRtschaft Kitzbühel), Sparkasse-Vorstand Thomas Hechenberger, Start.N-Gründer Gregor Gebhardt und Innovationsmanagerin Jenny Koller.

Foto: Elisabeth Galehr
ABO PUR

Kitzbühel

von Elisabeth Galehr
27. Mai 2026

Sparkasse-Businessfrühstück: Marken als Wegweiser durch die KI-geprägte Welt

Wer der Künstlichen Intelligenz und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft immer schon skeptisch gegenüber gestanden ist, bekam beim jüngsten Sparkasse-Business-Frühstück in Kitzbühel sicherlich einige Gruselgeschichten zu hören. Der Chef-Markenstratege der Erste Group, Martin Radjaby-Rasset, entführte auf einen wilden Ritt durch aktuelle KI-Systeme und was alles noch auf uns zukommen wird.

Den Kopf in den Sand zu stecken, nützt da leider überh ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles