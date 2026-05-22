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Kitzbüheler Anzeiger
Alpine Gastgeber JHV 2026

Von links: Gerti Brugger, Judith Niederegger, Claudia Leismüller, Elisabeth Kurz-Lindner, Claudia Holzknecht, Monika Haselsberger und Maria Schweiger bei der Jahreshauptversammlung der Alpinen Gastgeber Tirol.

Foto: Alpine Gastgeber/Dabernig

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
22. Mai 2026

Neuer Auftritt für Tirols Privatvermieter

Vor der Bergkulisse Osttirols fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Alpinen Gastgeber Tirol im „Bärenstadel“ in Assling statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die künftige Ausrichtung, der gemeinsame Auftritt und die Interessenvertretung für Tirols Privatvermieter.
Der Rahmen der Versammlung verwies auf jene Qualität, für die viele kleine, persönlich geführte Gastgeberbetriebe in Tirol stehen: regionale Verwurzelung, persönliche Betreuung und gelebte Gastfreundschaft.

Unter den Ehrengästen befanden sich Vertreter des Landes Tirol, die Geschäftsführerin des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände, der Obmann des Tourismusverbandes Osttirol, der Bundes- und Landesobmann von Urlaub am Bauernhof Tirol, die Lienzer Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher mit ihrem Team, Landtagsabgeordneter Martin Mayerl sowie Vertreterinnen der Tirol Werbung.
Ihre Teilnahme machte deutlich, welchen Stellenwert private Vermieterinnen und Vermieter im Tiroler Tourismus einnehmen.

Interessensvertretung für kleinere Betriebe
Hervorgehoben wurde die Rolle der Alpinen Gastgeber als Interessenvertretung für Betriebe mit ein bis 30 Betten. Familiengeführte Häuser, Pensionen, Ferienwohnungen und Privatzimmer prägen vielerorts das touristische Angebot in Tirol mit. Die Alpinen Gastgeber Tirol bündeln die Anliegen dieser kleinen und mittelgroßen Vermieterbetriebe und vertreten sie nach außen.

Neuer, gemeinsamer Name präsentiert
Ein zentraler Punkt der Versammlung war die Präsentation des neuen gemeinsamen Namens „Alpine Gastgeber Tirol“. Der bisherige Name „Privatvermieterverband Tirol“ wird damit abgelöst. Nach einem jahrelangen Auftritt unter zwei unterschiedlichen Bezeichnungen tritt die Organisation künftig einheitlich auf. Der Name „Alpine Gastgeber Tirol“ soll für Klarheit, Zusammenhalt und einen zeitgemäßen Auftritt stehen. Obfrau Elisabeth Kurz-Lindner aus Oberndorf führte durch das Programm. In ihren Ausführungen betonte sie die Bedeutung von Zusammenhalt, Weiterentwicklung und einer starken Interessenvertretung für die Zukunft der kleinen Vermieterbetriebe in Tirol.
Die Jahreshauptversammlung in Assling zeigte, dass die Alpinen Gastgeber Tirol mit neuer Identität, klarer Ausrichtung und geschlossenem Auftreten in die kommenden Jahre gehen, wie der Verband in einer Aussendung erklärte.

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