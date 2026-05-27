3.200 Besucher beim Egger-Mitarbeiterfest

Anfang Mai öffnete die Fritz Egger GmbH & Co. OG ihre Tore für die Mitarbeitenden der Standorte St. Johann und Wörgl samt Begleitpersonen und Kindern und lud erneut zum gemeinsamen Mitarbeiterfest ein. Von Live-Musik, kulinarischer Verpflegung und geführten Werksrundgängen bis hin zu einem großen Kinderspielbereich bot das Fest ein großes Rahmenprogramm für die rund 3.200 Besucher. Alle zwei Jahre kommen die Mitarbeiter und ihre Familien auf dem Egger-Werksgelände in St. Johann zusammen, um sich in einer entspannten Atmosphäre zu vernetzen. „Das Fest ist ein starkes Zeichen unseres Zusammenhalts“, freut sich Mario Sevignani, Werksleiter Verkauf am Standort St. Johann.