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Kitzbüheler Anzeiger
GV Raiffeisenbank Kitzbuehel St. Johann Gruppe 2026

Hermann Kuenz (Obmann des Raiffeisenverbandes Tirol) mit Gabriele Kinast (Vorständin der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG), Hanspeter Bachler (Bankvorstand), Aufsichtsratsvorsitzende Katrin Hainbuchner und Christian Daxer sowie Karin Nail (Bankvorstand).

Foto: Raiffeisenbank Kitzbuehl St. Johann

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
28. Mai 2026

Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann zog Bilanz

Die Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann konnte auch heuer – erneut im Rahmen eines „Green Events“ – auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Mit 32.605 Kunden sowie einer Steigerung der Kundeneinlagen (Kundengeschäftsvolumen passiv) um 133 Mio. Euro – was einem Plus von 7,4 Prozent entspricht – sieht sich die heimische Bank auch für die Zukunft bestens aufgestellt. Im Mittelpunkt stand im vergangenen Jahr neben der Kundennähe, Bedürfnisorientierung und Verlässlichkeit auch die konsequente Umsetzung des genossenschaftlichen Förderauftrags. Die Aussage „Wir macht’s möglich“ unterstreicht die Förderbilanz in der Höhe von über 305.000 Euro.

Wichtigste Entwicklungen
Im Zuge der 135. Generalversammlung der heimischen Raiffeisenbank präsentierten Aufsichtsratsvorsitzende Katrin Hainbuchner und Vorständin Karin Nail die wichtigsten Entwicklungen des Geschäftsjahres 2025. Die Unterstützung von Vereinen, Initiativen und Veranstaltungen ist seit jeher ein wesentlicher Bestandteil des genossenschaftlichen Selbstverständnisses der Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann. „Im vergangenen Jahr stellten wir rund 172.000 Euro für Sponsoringmaßnahmen in den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, Wirtschaft, Landwirtschaft und Soziales zur Verfügung. Weitere 133.000 Euro investierten wir in eigene Veranstaltungen für unsere Kundinnen und Kunden. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und zur Wertschöpfung in unserer Region“, betont Vorständin Karin Nail.

Fokus: Finanzielle Bildung
Ein weiterer Schwerpunkt war die finanzielle Bildung. Im Jahr 2025 hielten Mitarbeitende der Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann insgesamt 52 Schulvorträge in 16 regionalen Schulen. Darüber hinaus wurden sieben außerschulische Vorträge zu Finanzthemen organisiert. Damit leistet die Bank einen Beitrag, um insbesondere junge Menschen im verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu unterstützen.

Zukunftsprojekt Raiffeisen Quartier
Ein bedeutender Meilenstein war im vergangenen Jahr der Spatenstich für das Raiffeisen Quartier St. Johann. Das Bauprojekt schreitet zügig voran. Bereits im Juli 2026 wird mit der Firstfeier ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Fertigstellung gesetzt.
Als Arbeitgeber schafft die Bank Rahmenbedingungen, die eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, die persönliche und fachliche Weiterentwicklung fördern und die Gesundheit der Mitarbeitenden nachhaltig stärken. Mit Stichtag 31.12.2025 waren 146 Mitarbeitende – davon 79 Frauen und 67 Männer – mit einem Durchschnittsalter von 42 Jahren in der Bank tätig. Sieben Lehrlinge absolvieren derzeit ihre Ausbildung in der Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann und zudem befanden sich zum Stichtag vier Mitarbeiterinnen in Karenz. Insgesamt wurde im vergangenen Jahr in 1.410 Weiterbildungstage investiert. Anlässlich der 135. Generalversammlung wurden 13 Mitarbeitende vom Raiffeisenverband Tirol für ihre langjährige Zugehörigkeit zur Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann geehrt.

GV Raiffeisenbank Kitzbuehel St. Johann Ehrungen 2026

Elf der insgesamt 13 geehrten Mitarbeitenden der Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann.

Foto: Raiffeisenbank Kitzbuehl St. Johann

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