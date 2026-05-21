WK-Unternehmerfrühstück: Gesundheit stand im Mittelpunkt

Wirtschaftliche Gesundheit ist eine feine Sache. Damit das auch klappt, geht es vorrangig erst einmal um die persönliche Gesundheit. Und genau die stand im Mittelpunkt des jüngsten Unternehmerfrühstücks der Wirtschaftskammer Kitzbühel.

Referentinnen der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) präsentierten an diesem Vormittag in Kitzbühel nicht nur die neuesten, maßgeschneiderten Angebote, sondern auch ein Projekt für Gesundheitsförderung in ...