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Kitzbüheler Anzeiger
Ein Personen Unternehmen in Tirol

Fast 30.000 Ein-Personen-Unternehmen gibt es derzeit in Tirol.

Foto: ChatGPT-generiert

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
21. Mai 2026

Knapp 30.000 Ein-Personen-Unternehmen in Tirol

In Tirol sind aktuell 29.696 Ein-Personen-Unternehmen (EPU) aktiv. Damit stellen sie 55,8 Prozent aller WK-Mitglieder und prägen die Wirtschaftsstruktur des Landes maßgeblich. „Ein-Personen-Unternehmen sind in Tirol flächendeckend vertreten – von den Städten bis in die ländlichen Regionen. Sie sichern Nahversorgung, treiben Innovation voran und sind ein unverzichtbarer Teil unserer regionalen Wirtschaft“, betont Mark Schuchter, Sprecher der Tiroler EPU.

Auch in Kitzbühel stark vertreten
Ein Blick in die Regionen zeigt die Bedeutung der EPUs besonders deutlich: Mit über 7.200 Ein-Personen-Unternehmen in Innsbruck-Land und rund 5.000 in der Landeshauptstadt Innsbruck konzentriert sich ein großer Teil der unternehmerischen Tätigkeit im Zentralraum. Gleichzeitig sind EPUs auch in den Bezirken stark verankert – etwa in Kufstein und Kitzbühel, wo jeweils mehrere tausend Ein-Personen-Unternehmen zur regionalen Wertschöpfung beitragen. Damit sind EPUs nicht nur ein urbanes Phänomen, sondern sichern gerade in den Regionen Unternehmertum, Dienstleistungen und Arbeitsplätze.

Die Tiroler Wirtschaftsstruktur spiegelt sich auch bei den Ein-Personen-Unternehmen wider: Besonders viele EPUs sind in Gewerbe und Handwerk (15.598 EPUs), Tourismus und Freizeitwirtschaft (3.678 EPUs) sowie Information und Consulting (6.142 EPUs) tätig. Übrigens: Zunehmend gewinnt auch in Tirol die Selbstständigkeit im Alter an Bedeutung – etwa nach dem Pensionsantritt.

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