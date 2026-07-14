Kitzbühel Tourismus holt sich begehrten Marketingpreis

Die Marketingarbeit von Kitzbühel Tourismus wird seit Jahren national und international ausgezeichnet. Nun erhielt das von Kitzbühel Tourismus initiierte „Kitzbühel“-Magazin den German Brand Award in der Kategorie Excellent Brands. Der renommierte Preis zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen für Markenführung und Marketing im deutschsprachigen Raum und genießt auch international hohes Ansehen.



Was macht Kitzbühel so besonders? Um genau die ...