Praxisnähe ist bei Berufswahl erwünscht

Im Bezirk Kitzbühel mit seiner Vielfalt an Tourismus-, Gewerbe- und Handwerksbetrieben ist die Berufsorientierung junger Menschen für den Wirtschaftsbund eine zentrale Zukunftsfrage. Zu einem Antrag des FRITZ-Landtagsklubs hat die Tiroler Volkspartei daher einen Abänderungsantrag eingebracht: Bestehende Angebote wie Berufsfestivals, Lehrlingsmessen und Betriebsbesichtigungen sollen evaluiert und gezielt ausgebaut werden, anstatt neue Strukture ...