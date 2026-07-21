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Kitzbüheler Anzeiger
Seiwald Peter

Bei der Berufswahl setzt Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Peter Seiwald auf Praxisnähe, etwa durch Lehrlingsmessen.

Foto: Wirtschaftsbund
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Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
21. Juli 2026

Praxisnähe ist bei Berufswahl erwünscht

Im Bezirk Kitzbühel mit seiner Vielfalt an Tourismus-, Gewerbe- und Handwerksbetrieben ist die Berufsorientierung junger Menschen für den Wirtschaftsbund eine zentrale Zukunftsfrage. Zu einem Antrag des FRITZ-Landtagsklubs hat die Tiroler Volkspartei daher einen Abänderungsantrag eingebracht: Bestehende Angebote wie Berufsfestivals, Lehrlingsmessen und Betriebsbesichtigungen sollen evaluiert und gezielt ausgebaut werden, anstatt neue Strukture ...

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