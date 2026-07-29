Traktor stürzte in Fieberbrunner Ache

Tragischer Unfall am Mittwochnachmittag zwischen St. Johann und Fieberbrunn – ein Traktor kam von der Fahrbahn ab und stürzte in die Fieberbrunner Ache. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt.



Kurz nach 17 Uhr wurde die Leitstelle Tirol alarmiert: Ein Traktor war von der Hochkönigstraße (B164) abgekommen und in die Fieberbrunner Ache gestürzt. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach im Fluss liegen, der Lenker wurde darin eingeklemmt.



Die Bergung gestaltete sich für die Einsatzkräfte äußerst schwierig und zog sich bis in die Abendstunden. Feuerwehr und Wasserrettung mussten den Traktor mit schwerem Gerät anheben, um den eingeklemmten Mann aus dem Fahrzeug bergen zu können.



Die Feuerwehr Kirchdorf errichtete zudem eine Ölsperre in der Ache, um eine Verunreinigung des Gewässers zu verhindern.



Weshalb der Traktor von der Straße abkam, war zunächst noch unklar. Weitere Details zum Unfallhergang sowie zum Gesundheitszustand des Lenkers waren vorerst nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.