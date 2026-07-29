Notlandung auf Feld in Kirchdorf: Pilot blieb unverletzt

Für Aufregung sorgte am Mittwoch kurz nach 12 Uhr ein Zwischenfall mit einem Luftfahrzeug im Gemeindegebiet von Kirchdorf. Die Leitstelle Tirol alarmierte die Einsatzkräfte zunächst zu einem „Verkehrsunfall mit Luftfahrzeug“. Wie sich herausstellte musstes, eine motorisierte KLeinmaschine musste auf einem Feld notlanden.



Zunächst war noch unklar, ob das Luftfahrzeug abgestürzt oder kontrolliert notgelandet war. Der Pilot war am Flugplatz St. Johann mit einem Segelflieger im Schlepptau gestartet. Der konnte sich ausklinken. Offenbar dürfte der Pilot daraufhin Probleme bekommen haben, musste im Bereich des Achendamms notlanden. Diese ging glimpflich aus: Der Pilot blieb unverletzt. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Kirchdorf, wie Kommandant Hannes Embacher bestätigt. Die Feuerwehrmitglieder kümmerten sich um die Brandsicherheit, pumpten das Öl aus der Maschine ab und halfen dem Piloten das Schleppseil zu suchen. Warum die Maschine notlanden musste, war zunächst nicht bekannt.