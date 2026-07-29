Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Meldungen
  3. Notlandung auf Feld in Kirchdorf: Pilot blieb unverletzt
Kitzbüheler Anzeiger
Flugzeugabsturz in Kirchdorf

Das einmotorige Luftfahrzeug musste am Achendamm notlanden – auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Foto: FF Kirchdorf

Kirchdorf

von Margret Klausner
29. Juli 2026

Notlandung auf Feld in Kirchdorf: Pilot blieb unverletzt

Für Aufregung sorgte am Mittwoch kurz nach 12 Uhr ein Zwischenfall mit einem Luftfahrzeug im Gemeindegebiet von Kirchdorf. Die Leitstelle Tirol alarmierte die Einsatzkräfte zunächst zu einem „Verkehrsunfall mit Luftfahrzeug“. Wie sich herausstellte musstes, eine motorisierte KLeinmaschine musste auf einem Feld notlanden.

Zunächst war noch unklar, ob das Luftfahrzeug abgestürzt oder kontrolliert notgelandet war. Der Pilot war am Flugplatz St. Johann mit einem Segelflieger im Schlepptau gestartet. Der konnte sich ausklinken. Offenbar dürfte der Pilot daraufhin Probleme bekommen haben, musste im Bereich des Achendamms notlanden. Diese ging glimpflich aus: Der Pilot blieb unverletzt. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Kirchdorf, wie Kommandant Hannes Embacher bestätigt. Die Feuerwehrmitglieder kümmerten sich um die Brandsicherheit, pumpten das Öl aus der Maschine ab und halfen dem Piloten das Schleppseil zu suchen. Warum die Maschine notlanden musste, war zunächst nicht bekannt.

Weitere Artikel:

Nahaufnahme eines blauen Polizeilichts, das in der Dunkelheit blinkt. Der Hintergrund ist verschwommen, was das Hauptaugenmerk auf das Licht lenkt.

Going

24.07.2026

Stark alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Stark alkoholisiert und ohne Führerschein war ein 40-Jähriger in Going unterwegs. Mit im Auto: seine Frau und sein achtjähriges Kind.

Ein österreichischer Polizeivan mit geöffneten Vordertüren steht auf einer Straße. Das Fahrzeug ist weiß mit blauen und roten Streifen.

Kitzbühel

24.07.2026

Falscher Bankmitarbeiter erbeutete mehrere Tausend Euro

Ein falscher Bankmitarbeiter täuschte eine 40-Jährige mit einer angeblich gehackten Bank-App. Mehrere Überweisungen verursachten einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

Kitzbühel

23.07.2026

Versuchter Einbruch in Kitzbüheler Kirche

Unbekannte versuchten, in die Kitzbüheler Pfarrkirche einzubrechen. Die Eingangstür wurde dabei stark beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein älterer Mann zeigt einem lächelnden Paar in einem hellen Raum etwas. Er hält ein Klemmbrett. Das Paar schaut in die gezeigte Richtung.

Oberndorf

21.07.2026

Betrüger fasste 15 Monate Haft aus

Mit immer neuen Betrügereien stopfte ein 81-Jähriger aus Oberndorf alte Finanzlöcher. Dafür fasste er nun 15 Monate Haft aus. Das Urteil wegen schweren Betrugs ist rechtskräftig.

Nahaufnahme eines blauen Polizeilichts, das in der Dunkelheit blinkt. Der Hintergrund ist verschwommen, was das Hauptaugenmerk auf das Licht lenkt.

Reith

21.07.2026

Alkolenker flüchtete vor Polizei und rammte Lkw

Ein 56-jähriger Niederländer lieferte sich in Reith bei Kitzbühel eine kurze Flucht vor der Polizei. Nach einem Alkotest wurde ihm der Führerschein abgenommen.

Nahaufnahme eines blauen Polizeilichts, das in der Dunkelheit blinkt. Der Hintergrund ist verschwommen, was das Hauptaugenmerk auf das Licht lenkt.

Kitzbühel

20.07.2026

Raser büßte Führerschein und Auto ein

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein 22-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Montag auf der B161 in Kitzbühel unterwegs. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab und beschlagnahmte vorläufig sein Fahrzeug.

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

St. Johann

19.07.2026

Unfalllenker unter Drogenverdacht

Ein Verkehrsunfall auf der Hochkönig Bundesstraße in St. Johann forderte am Freitagmorgen einen Verletzten. Bei einem 17-jährigen Pkw-Lenker verlief ein Suchtmittelvortest positiv.

REttung_Entenfamilie_Ache_St. Johann

St. Johann

19.07.2026

Feuerwehr rettete Entenfamilie aus der Ache

Tierischer Einsatz mit Happy End in St. Johann: Eine Entenfamilie steckte beim Wehr in der Fieberbrunner Ache fest. Die Feuerwehr rückte aus und brachte die Küken sicher zurück zu ihrer Mutter.

E-Paper
Aktuelles