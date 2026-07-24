Falscher Bankmitarbeiter erbeutete mehrere Tausend Euro

Ein bislang unbekannter Täter brachte am Mittwochnachmittag, 22. Juli, eine 40-jährige Österreicherin mit einer bekannten Betrugsmasche um einen Geldbetrag im niederen vierstelligen Eurobereich.



Der Täter kontaktierte die Frau telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Im Gespräch behauptete er, die Bank-App der 40-Jährigen sei gehackt worden. Unter diesem Vorwand gelang es ihm, die Frau zu mehreren Überweisungen auf fremde Bankkonten zu bewegen.



Ein weiterer Betrugsversuch über eine andere App scheiterte. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Westendorf laufen.

