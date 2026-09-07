Radfahrer kollidieren in St. Ulrich

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern sind am Sonntagnachmittag in St. Ulrich am Pillersee zwei Personen verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar.



Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr. Eine 58-jährige Frau und ein 59-jähriger Mann kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.



Nach der Erstversorgung wurde die 58-Jährige mit dem Notarzthubschrauber C4 in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. Der 59-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ebenfalls in das Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.



Im Einsatz standen neben der Polizei der Notarzthubschrauber C4, Notarzt und Rettungsdienst, ein First Responder sowie die Einsatzleitung des Roten Kreuzes.