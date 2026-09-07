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  3. Motorradfahrer bei Kollision in Jochberg verletzt
Kitzbüheler Anzeiger
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Foto: Pixabay

Jochberg

von Kitzbüheler Anzeiger
07. September 2026

Motorradfahrer bei Kollision in Jochberg verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B161 in Jochberg ist am Sonntagnachmittag ein 62-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Die Pass-Thurn-Straße musste für rund 30 Minuten komplett gesperrt werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 62-Jährige kam durch den Zusammenstoß zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber C4 in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Jochberg war ebenfalls im Einsatz und reinigte die Fahrbahn. Während der Aufräumarbeiten blieb die B161 für rund eine halbe Stunde vollständig gesperrt.

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