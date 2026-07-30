Vier Verletzte bei Unfall zwischen Kirchdorf und St. Johann, Stau auf Innsbrucker Straße

Erneut ein großer Einsatz für die Feuerwehren: Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Loferer Bundesstraße in Höhe Kirchdorf sind Donnerstagmittag vier Personen verletzt worden. Eine Person musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden, hieß. Laut ersten Informationen war ein Pkw bzw. Kleintransporter gegen einen Lkw geprallt. Weitere Informationen folgen.