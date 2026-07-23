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Kitzbüheler Anzeiger
Polizei

Symbolfoto

Foto: Symbolbild_Pixaby

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
23. Juli 2026

Einbruchsversuch in Kitzbüheler Pfarrkirche

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf Mittwoch, 22. Juli, in die Pfarrkirche zum Hl. Andreas in Kitzbühel einzubrechen.

Nach Angaben der Polizei machten sich die Täter zwischen Dienstag, 21. Juli, 19 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli, 7.30 Uhr, an der nördlichen Holzeingangstür der Kirche zu schaffen. Sie versuchten, die Tür gewaltsam aufzubrechen.

Dabei wurde die Holztür so stark beschädigt, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. Den Tätern gelang es dadurch nicht, in das Innere der Kirche zu gelangen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Kitzbühel bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pfarrkirche gemacht haben, um Hinweise unter Tel. 059133/7200.

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