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Kitzbüheler Anzeiger
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Symbolbild

Foto: Kitzbüheler Anzeiger

Going

von Kitzbüheler Anzeiger
24. Juli 2026

Stark alkoholisiert und ohne Führerschein in Going unterwegs

Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der Loferer Bundesstraße in Going zog die Polizei am Mittwoch, 22. Juli, gegen 12 Uhr einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Besonders brisant: Dem 40-Jährigen war der Führerschein bereits 2024 abgenommen worden. Im Fahrzeug saßen auch seine Frau und sein achtjähriges Kind.

Die Polizisten führten Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch, als ihnen bei dem 40-jährigen Pkw-Lenker eine starke Alkoholisierung auffiel. Bei der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der Mann gar nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Sein Führerschein war ihm bereits im Jahr 2024 abgenommen worden.

Die Beamten untersagten dem 40-Jährigen die Weiterfahrt und nahmen ihm den Fahrzeugschlüssel ab. Der Mann wird bei der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel angezeigt.

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