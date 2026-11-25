Ein Teil der engagierten Schüler, die mit ihrem Projekt für strahlende Kinderaugen sorgen möchten.
Tourismusschüler erfüllen 24 Weihnachtswünsche
Unter dem Motto „Helfen, wo wir können“ engagieren sich die 14 Schüler der Klasse 2 AL der Tourismusschulen Am Wilden Kaiser in St. Johann für einen besonderen Weihnachtszweck. Im Rahmen einer Aktion der Caritas St. Johann übernahmen sie die Organisation und Umsetzung eines karitativen Projekts, um 24 Kindern aus finanziell benachteiligten Familien ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen.
1.800 Euro für Weihnachtsgeschenke
Im Unterrichtsfach „Angewandtes Tourismusmanagement“ planten und organisierten die Jugendlichen die Spendenaktion eigenständig. Durch Spendensammlungen und eine Tombola an der Schule kamen rund 1.800 Euro zusammen. Mit dem Geld kauften die Schüler jene Geschenke, die sich die Kinder gewünscht hatten. Die fertig zusammengestellten Präsente werden anschließend an die Caritas St. Johann übergeben, die für die Verteilung an die Kinder sorgt. Ein zusätzlicher Punsch- und Kuchenverkauf soll weitere Einnahmen bringen.
Kuchenbacken für den guten Zweck macht sichtlich Freude.
Gerade zur Weihnachtszeit sind finanzielle Sorgen für viele Familien eine besondere Belastung. „Genau deshalb liegt uns dieses Projekt besonders am Herzen. Wir möchten dazu beitragen, dass auch Kinder aus finanziell schwierigen Verhältnissen ein unbeschwertes Weihnachtsfest erleben dürfen“, so Klassensprecherin Emma Ballsberger. Weihnachten sollte für alle ein Fest der Freude, der Geborgenheit und des Miteinanders sein – unabhängig davon, wie viel Geld einer Familie zur Verfügung steht.
Mit ihrem Engagement möchten die Jugendlichen auch andere zum Helfen motivieren. „Wir hoffen, dass unsere Aktion nicht nur 24 Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubert, sondern auch andere Menschen dazu inspiriert, gerade in der Weihnachtszeit ein wenig Freude weiterzugeben“, ergänzt sie.