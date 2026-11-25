Unter dem Motto „Helfen, wo wir können“ engagieren sich die 14 Schüler der Klasse 2 AL der Tourismusschulen Am Wilden Kaiser in St. Johann für einen besonderen Weihnachtszweck. Im Rahmen einer Aktion der Caritas St. Johann übernahmen sie die Organisation und Umsetzung eines karitativen Projekts, um 24 Kindern aus finanziell benachteiligten Familien ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen.



1.800 Euro für Weihnachtsgeschenke

Im Unterrichtsfach „Angewandtes Tourismusmanagement“ planten und organisierten die Jugendlichen die Spendenaktion eigenständig. Durch Spendensammlungen und eine Tombola an der Schule kamen rund 1.800 Euro zusammen. Mit dem Geld kauften die Schüler jene Geschenke, die sich die Kinder gewünscht hatten. Die fertig zusammengestellten Präsente werden anschließend an die Caritas St. Johann übergeben, die für die Verteilung an die Kinder sorgt. Ein zusätzlicher Punsch- und Kuchenverkauf soll weitere Einnahmen bringen.