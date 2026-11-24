Der Penningberger Jungbauer und Heimatkundler Anton Schipflinger sammelte auch Sagen von Schloss Itter. Eine beschäftigt sich mit dem „Burggeist“: Ein Edelmann hatte sich einen schönen Batzen Geld erspart. Er hatte aber keine Burg, denn er war Sänger und erhielt bei anderen Rittern immer Unterkunft. Dieser Sorge wollte er abhelfen. Ohne nachzudenken, ob sein erspartes Geld ausreichen wird zum Errichten einer Burg, baute er die Burg Itter. Als sie halb a ...