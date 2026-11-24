Alle Teilnehmer zeigten großes Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit.
Rotes Kreuz Kitzbühel sucht Digitaltrainer
Vor Kurzem fand in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Kitzbühel ein Informationsabend zum Projekt „Digitale Trainer:innen für Senior:innen“ statt. Doris Olumba vom Landesverband Tirol stellte die Ausbildungsinhalte und das künftige Aufgabengebiet vor. Gemeinsam mit Harald Fenz, Bereichsleiter Gesundheits- und Soziale Dienste im Bezirk Kitzbühel, beantwortete sie anschließend Fragen.
Ausbildung startet im Februar
Das Interesse war groß: Alle Anwesenden erklärten sich bereit, die Ausbildung zu absolvieren und sich künftig ehrenamtlich zu engagieren. Diese umfasst eine Online-Schulung sowie eine vierstündige Präsenzschulung am 5. Februar 2027 um 16 Uhr.
Weitere Interessierte können sich beim Roten Kreuz Kitzbühel unter Tel. 05356/6910-26 oder per E-Mail an gsd@roteskreuz-kitzbuehel.at melden.