Vor Kurzem fand in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Kitzbühel ein Informationsabend zum Projekt „Digitale Trainer:innen für Senior:innen“ statt. Doris Olumba vom Landesverband Tirol stellte die Ausbildungsinhalte und das künftige Aufgabengebiet vor. Gemeinsam mit Harald Fenz, Bereichsleiter Gesundheits- und Soziale Dienste im Bezirk Kitzbühel, beantwortete sie anschließend Fragen.



Ausbildung startet im Februar

Das Interesse war groß: Alle Anwesenden erklärten sich bereit, die Ausbildung zu absolvieren und sich künftig ehrenamtlich zu engagieren. Diese umfasst eine Online-Schulung sowie eine vierstündige Präsenzschulung am 5. Februar 2027 um 16 Uhr.



Weitere Interessierte können sich beim Roten Kreuz Kitzbühel unter Tel. 05356/6910-26 oder per E-Mail an gsd@roteskreuz-kitzbuehel.at melden.