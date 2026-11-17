Rund die Hälfte aller Tiroler engagiert sich ehrenamtlich. Ob bei den Blaulichtorganisationen, im Sportverein, in der Kultur oder im Sozialbereich, ohne freiwillige Helfer würde auch im Bezirk Kitzbühel vieles nicht funktionieren. Um dieses Engagement stärker in den Mittelpunkt zu rücken, hat Landeshauptmann Anton Mattle 2026 zum „Jahr des Ehrenamts“ erklärt.



Vereine als Stützen der Gesellschaft

Beim Tiroler Ehrenamtssymposium in Innsbruck kamen rund 230 Ehrengäste zusammen, um über die Bedeutung und Zukunft der Freiwilligenarbeit zu diskutieren. Einen besonderen Impuls lieferte der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther. Der Garmisch-Partenkirchner, der selbst eng mit dem Vereinswesen verbunden ist, sprach über die Bedeutung von Vereinen für Kinder und Jugendliche. Gerade in Zeiten von sozialen Medien und zunehmendem Leistungsdruck seien Vereine wichtige Orte der Begegnung, an denen Gemeinschaft, Werte und Freundschaften entstehen. Neureuther plädierte dafür, Kindern den Zugang zu Sport, Musik und Kultur möglichst einfach zu machen. Nicht Leistung und Erfolg sollten im Vordergrund stehen, sondern Freude, Kreativität und das gemeinsame Erleben. Besonders würdigte er jene freiwilligen Helfer und Trainer, die meist im Hintergrund wirken und das Vereinsleben überhaupt erst ermöglichen.



Bürokratie als Herausforderung

Dass ehrenamtliches Engagement nicht selbstverständlich ist, wurde beim Symposium ebenfalls deutlich. Viele Vereine kämpfen mit Nachwuchssorgen, zunehmender Bürokratie und rechtlichen Unsicherheiten. Gleichzeitig verändert sich die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Während langfristige Vereinsfunktionen schwieriger zu besetzen sind, steigt das Interesse an zeitlich begrenzten, flexiblen Möglichkeiten der Mitarbeit. Das Land Tirol möchte mit verschiedenen Initiativen gegensteuern. Dazu gehören unter anderem eine Ehrenamtscharta, ein digitales Vereinshandbuch, Informationsangebote zu rechtlichen Fragen sowie Maßnahmen zur besseren Vernetzung und Anerkennung von Freiwilligen.



Freiwilligenzentrum als Anlaufstelle

Genau hier setzt auch das Freiwilligenzentrum Pillerseetal/Leukental an. Es bringt Menschen, die ihre Zeit und Fähigkeiten freiwillig zur Verfügung stellen möchten, mit Vereinen, sozialen Einrichtungen und Organisationen zusammen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von Nachbarschaftshilfe und sozialen Projekten bis zur Unterstützung bei Veranstaltungen und gemeinnützigen Initiativen. Freiwilliges Engagement muss dabei nicht immer mit einer langfristigen Verpflichtung verbunden sein. Oft können schon wenige Stunden einen wertvollen Beitrag leisten. Für Melanie Hutter und Bianca Riegel bot das Symposium die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, neue Impulse mitzunehmen und Kontakte zu anderen Freiwilligenorganisationen zu knüpfen.



Denn was wäre unsere Region ohne jene Menschen, die ihre Freizeit investieren, Verantwortung übernehmen und einfach anpacken? Ehrenamt ist weit mehr als unbezahlte Arbeit. Es ist gelebter Zusammenhalt und macht aus einem Nebeneinander ein Miteinander. Wer sich im Pillerseetal oder Leukental ehrenamtlich engagieren möchte oder als Verein Unterstützung sucht, kann sich an das Freiwilligenzentrum wenden. Weitere Informationen unter www.regio-tech.at/freiwilligenpartnerschaft.