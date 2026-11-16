Demenzberatung im Bezirk Kitzbühel wird fortgeführt

Nicht nur für die Menschen, die daran erkranken, sondern auch für ihre Familien. Die Verantwortung für Betreuung und Pflege tragen nach wie vor überwiegend Frauen – als Ehefrauen, Partnerinnen, Töchter oder Schwiegertöchter. Wie wichtig es ist, sie zu unterstützen und zu entlasten, hat das Projekt „Demenzfreundliche Region – Regio3“ in den vergangenen zwei Jahren gezeigt. Dank des Engagements des Mädchen- und Frauenberatungszentrums Bezirk Kitzbühel wird die Initiative nun gemeinsam mit der Caritas Servicestelle Demenz fortgeführt.



Frauen entlasten, Männer ermutigen

Rund 98 Prozent der bisherigen Ratsuchenden waren Frauen. Für das Mädchen- und Frauenberatungszentrum ist das ein klarer Auftrag. „Frauen gehen in der Angehörigenpflege oft bis an ihre persönlichen Grenzen. Wir wollen sie stärken und entlasten, gleichzeitig aber auch Männer ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und Hilfe anzunehmen. Denn die Pflege von Angehörigen darf keine reine Frauensache sein“, betont Renate Magerle, Obfrau des Mädchen- und Frauenberatungszentrums Bezirk Kitzbühel.



Unterstützung, die im Alltag ankommt

Ziel ist es, die geschaffenen Strukturen langfristig in der Region zu verankern und weiterzuentwickeln. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen sowie Interessierte und Fachkräfte. „Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der psychosozialen Beratung. Denn oft geht es nicht nur darum, passende Hilfsangebote zu finden, sondern auch darum, diese überhaupt annehmen zu können“, erklärt Katja Gasteiger, Leiterin der Caritas Servicestelle Demenz. Was tun, wenn ein Angehöriger Unterstützung ablehnt? Wie lassen sich Betreuung und eigene Bedürfnisse vereinbaren? In der Beratung wird über die Erkrankung aufgeklärt und gemeinsam nach individuellen Lösungen gesucht, die sowohl die Bedürfnisse der Betroffenen als auch jene ihrer Angehörigen berücksichtigen.



Niederschwellige Beratungen

Die Demenzberatung findet weiterhin im Mädchen- und Frauenberatungszentrum in St. Johann statt – jeweils freitags sowie bei Bedarf am Dienstagnachmittag. Auch der monatliche Angehörigenstammtisch „Treffpunkt TrotzDem“ wird fortgeführt. Er bietet jeden zweiten Montag im Monat in der Homebase St. Johann Raum für Austausch, Information und gegenseitige Unterstützung.



Kurse für Angehörige

Im März 2027 startet ein neuer Angehörigenkurs nach dem Konzept EDUKATION® Demenz. Darüber hinaus wollen die Projektpartner das Thema stärker in die Mitte der Gesellschaft holen. Mit Vorträgen, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit sollen Wissen vermittelt, Vorurteile abgebaut und Berührungsängste überwunden werden. Denn Hilfe anzunehmen ist ein wichtiger Schritt, um die Herausforderungen der Erkrankung gemeinsam zu bewältigen.