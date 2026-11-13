Der neue Ortsbauernrat von Oberndorf (vorne v. l.): Ortsbauernobmann Peter Hechenberger und Stellvertreter Jakob Trixl; hinten v. l.: Paul Landmann, Stefan Lindner, Hannes Edenhauser und Georg Jöchl.
Oberndorfer Bauern auf Lehrfahrt
Anfang November führte die von Stefan Lindner organisierte Lehrfahrt in den Großraum Ried. Auf dem Programm standen mehrere Betriebsbesichtigungen, bei denen sich die Teilnehmer über aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaft informierten.
In der Besamungsstation Hohenzell erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes über moderne Rinderzucht, Zuchtwertschätzung und Stierhaltung. Anschließend besuchten sie das Österreich Qualitätslabor, wo sie Einblicke in die Milchuntersuchung und die Bestimmung von Keimzahl, Zellzahl und Hemmstoffen erhielten. Den Abschluss bildete die Besichtigung des Milchvieh-Familienbetriebs Hartl.
Die gute Beteiligung zeigt laut dem neuen Ortsbauernrat mit dem wiedergewählten Ortsbauernobmann Peter Hechenberger das Interesse an landwirtschaftlichen Fachthemen und gemeinsamen Aktivitäten.