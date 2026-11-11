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Kitzbüheler Anzeiger
Repaircafe StJohann Klausner2

Nicht nur Elektrogeräte wurden repariert: Melanie Hutter (Mitte) mit Olena (links) und Kathrin in der "Schneiderei".

Foto: Margret Klausner

St. Johann

von Margret Klausner
11. November 2026

Repair Cafe: Gemeinsam gegen das Wegwerfen

Im JUZ in St. Johann herrschte dieser Tage wieder großer Andrang: Bereits zum 23. Mal ging das „Repair Café“ über die Bühne. Organisiert wird die Veranstaltung vom Freiwilligenzentrum Pillerseetal/Leukental unter der Leitung von Melanie Hutter sowie vom Jugendzentrum St. Johann mit Gudrun Krepper.

Gemeinsam mit zahlreichen freiwilligen Helfern schaffen sie einen Ort, an dem Wissen geteilt, Ressourcen geschont und Gemeinschaft gelebt wird. Doch an diesem Tag standen nicht nur Reparaturen auf dem Programm. Das Angebot reichte von einem Erklärungsstand und Informationen zum neu eingeführten Gerätebonus über einen Bücher- und Hausratsflohmarkt bis hin zu einem Kleidertausch, einem Kleintierflohmarkt der „Pfotenstube“ und einer Fahrradwerkstatt. Das Team der Reparateure besteht aus Pensionisten, ehemaligen Handwerkern aber auch Menschen, die noch mitten im Berufsleben stehen und ihre Fähigkeiten ehrenamtlich zur Verfügung stellen.

Ein Zeichen für Nachhaltigkeit
„Die Mischung aus Reparieren, Tauschen und Flohmarkt macht das Repair Café so beliebt. Besonders schön ist, dass viele Dinge dadurch vor dem Wegwerfen bewahrt werden“, freut sich Melanie Hutter. Auch bei den Besuchern kam das Angebot wieder bestens an.

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Das Fahrzeug ist zwar in Kitzbühel stationiert, kommt aber bei Bedarf im gesamten Bezirk und darüber hinaus zum Einsatz. Damit übernimmt die Feuerwehr der Gamsstadt eine wichtige überörtliche Aufgabe für die Sicherheit der Region. Der neue Lkw ersetzt seinen Vorgänger, der seit 1996 im Dienst stand und damit fast 30 Jahre im Einsatz war. Das moderne, allradgetriebene Fahrzeug verfügt über einen 320-PS-Motor und eine umfangreiche Spezialausrüstung. An Bord sind unter anderem Chemikalienschutz-
anzüge, Pressluftatmer und Dekontaminationsausstattung.
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