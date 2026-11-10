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  3. Maria Schroll aus Kelchsau erhält Verdienstorden
Kitzbüheler Anzeiger
Ordensverleihung

Maria Schroll (4.v.l.) aus der Kelchsau wurde gemeinsam mit zehn weiteren engagierten Menschen von Weihbischof Hansjörg Hofer mit dem Verdienstorden Rupert und Virgil in Silber ausgezeichnet.

Foto: Erzdiözese Salzburg

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
10. November 2026

Maria Schroll aus Kelchsau erhält Verdienstorden

Im Rahmen einer Feierstunde in Salzburg verlieh Weihbischof Hansjörg Hofer den Verdienstorden der Heiligen Rupert und Virgil in Silber an elf engagierte Menschen aus sechs Pfarren der Erzdiözese Salzburg.

Unter den Geehrten befand sich auch Maria Schroll aus der Kelchsau. Sie war die einzige Vertreterin aus dem Bezirk Kitzbühel, die diese Auszeichnung erhielt. Der Verdienstorden der Heiligen Rupert und Virgil wurde 1984 ins Leben gerufen. Mit dem Orden würdigt die Erzdiözese Menschen, die sich über viele Jahre hinweg für das kirchliche Leben und die Pfarrgemeinschaft einsetzen. „Sie sind Zeichen der Hoffnung“, betonte Weihbischof Hofer in seiner Laudatio.

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