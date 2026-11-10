Stadtmarketing und Start.N unterstützen Tafel

Kitzbühel hält zusammen – das zeigte eine gemeinsame Aktion des Stadtmarketing Kitzbühel mit dem Gründerzentrum Start.N. zugunsten der Kitzbüheler Tafel.



Gerade in der kalten Vorweihnachtszeit sorgten 110 frisch zubereitete, warme Baumstriezel für Freude bei den Besuchern der Lebensmittelausgabe.



Die Tafel Kitzbühel unterstützt aktuell 165 Menschen. Jeden Samstag ab 14 Uhr werden auf dem Gelände der Stadtwerke Lebensmittel an Menschen ausgegeben, die Unterstützung benötigen. Dahinter stehen engagierte Helfer, die Woche für Woche einen wertvollen Beitrag zum sozialen Miteinander leisten.



Helfer sind jederzeit willkommen

Die zusätzliche Aufmerksamkeit wurde mit Begeisterung aufgenommen. Neben ihren Lebensmitteln konnten sich die Besucher diesmal auch über einen warmen Baumstriezel von Klaus Sieberer aus der Kelchsau freuen. Die Kosten für die 110 Stück übernahm das Start.N Kitzbühel auf Initiative des Stadtmarketings. Ein besonderer Dank gilt Barbara Bärnthaler, die mit ihrer Anfrage den Anstoß zu dieser Aktion gegeben hat.



Für das Stadtmarketing ist es eine Herzensangelegenheit, die Idee aufzugreifen. Auch künftig möchte das Stadtmarketing die Tafel unterstützen und dann dazu beitragen, Menschen und Familien in schwierigen Lebenssituationen unter die Arme zu greifen. Wer ebenfalls helfen möchte, kann sich gerne unter wir@kitzbuehel.at melden.