SK Pillerseetal: U9-Kicker schenken Trikot nach Uganda

David und Noah vom SK Pillerseetal haben sich eine besondere Überraschung für das Patenkind ihrer Großeltern, das in Uganda lebt, überlegt: Gemeinsam mit Davids Teamkollegen von der U9 haben sie ein Trikot für John organisiert. Mit auf die Reise nahmen es die beiden Fieberbrunnerinnen Heidi Bachler und Johanna Astl, die sich mit ihrem Hilfsprojekt „EDAS – Kinderhilfe für Uganda“ für Kinder in Afrika engagieren. Aktuell sind die beiden wieder in Asinge, um den Schulbau voranzutreiben und die Patenkinder zu besuchen.



Mittlerweile zählt das Projekt bereits 125 Patenschaften.