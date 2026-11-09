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Kitzbüheler Anzeiger
Neue Väter braucht das Land
Foto: ChatGPT-generiert

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
09. November 2026

Diskussion in der Alten Gerberei: "Neue Väter braucht das Land"

Wie können sich Mütter und Väter die Familienarbeit gerechter aufteilen? Dieser Frage widmet sich eine Podiumsdiskussion am Donnerstag, 12. November, um 17 Uhr in der Alten Gerberei in St. Johann.

Ob Kinderbetreuung, Haushalt oder die Pflege von Angehörigen – ein Großteil dieser unbezahlten Sorgearbeit, auch Care-Arbeit genannt, wird nach wie vor von Frauen übernommen. Traditionelle Rollenbilder und berufliche Rahmenbedingungen erschweren häufig eine partnerschaftliche Aufteilung. Die Folgen reichen von eingeschränkten beruflichen Möglichkeiten bis hin zu geringeren
Pensionen von Frauen.


Unter dem Titel „Neue Väter braucht das Land“ lädt der Soroptimist Club Bezirk Kitzbühel zu einer Podiumsdiskussion ein, die sich mit diesen Herausforderungen beschäftigt. Im Mittelpunkt steht das Thema „Bindung leben – in unterschiedlichen Familien, im Alltag und in der Gesellschaft“. Dabei geht es nicht nur um eine gerechtere Verteilung der Familienarbeit, sondern auch um die Rolle der Väter und die Frage, wie sich Familie und Beruf besser vereinbaren lassen.

Experten diskutieren über neue Rollenbilder
Auf dem Podium diskutieren Landesrätin Eva Pawlata, zuständig für Soziales, Inklusion, Frauen sowie Kinder- und Jugendhilfe, der Männlichkeits- und Geschlechterforscher Erich Lehner, Obmann des Dachverbands Männerarbeit Österreich, sowie Rosa Logar, internationale Expertin für Gleichstellung und Gewaltprävention. Ergänzt wird die Runde durch einen jungen Vater von zwei Kindern, der seine persönlichen Erfahrungen aus dem Familienalltag einbringt.

Die Veranstaltung soll unterschiedliche Perspektiven zusammenführen und Denkanstöße geben, wie eine gleichberechtigte Elternschaft gelingen kann. Dabei werden sowohl gesellschaftliche Erwartungen als auch die Rahmenbedingungen beleuchtet, die es Müttern und Vätern ermöglichen sollen, Verantwortung in Familie und Beruf partnerschaftlich zu übernehmen. Der Eintritt ist frei.

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