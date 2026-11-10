MSC Kitzbühel feierte 50-jähriges Jubiläum

Ende Oktober feierte der Motorsportclub Kitzbühel (MSC) sein 50-jähriges Bestehen mit einem Festabend in der Salvena in Hopfgarten. Den Auftakt bildete eine Ausstellung verschiedener Rennfahrzeuge, die zahlreiche Besucher anlockte. Gespräche mit den Fahrern und fachkundige Kommentare sorgten für einen abwechslungsreichen Nachmittag. Im Festsaal boten Fotos, Plakate und weitere Ausstellungsstücke, die von Mitgliedern und Freunden zusammengetragen worden waren, Einblicke in die Vereinsgeschichte.



Der neue Obmann Alois Nothdurfter eröffnete den Abend für geladene Gäste und Mitglieder. Durch das Programm führte Wolfgang Obernauer, Mitbegründer des Vereins, mit zahlreichen Erinnerungen und Anekdoten.



Die Vereinsgeschichte begann in den frühen 1970er-Jahren unter dem Namen RSC Brixen.



Ein halbes Jahrhundert Motorsportgeschichte

Aufgrund der wachsenden Mitgliederzahl aus Kitzbühel und des Wunsches, bei Rennen nicht als Südtiroler Verein angekündigt zu werden, erfolgte bald die Umbenennung in MSC Kitzbühel.



Zu den ersten Aktivitäten zählten Orientierungsfahrten, Slaloms und Bergrennen. In den erfolgreichsten Jahren standen bis zu 20 Bewerbe jährlich auf dem Programm. Später organisierte der Club auch nationale Ausweisrallyes. Seit Beginn ist der MSC Mitveranstalter der Kitzbüheler Alpenrallye, die 2027 zum 40. Mal stattfindet. Im kommenden Jahr richtet der Verein bereits zum 53. Mal einen Lauf zur Tiroler Autoslalom-Meisterschaft aus.



Von 2001 bis 2020 organisierte der MSC außerdem 16 Eisskijöring-Läufe im Rahmen der österreichischen Meisterschaft und des Allgäu Alpen Pokals in Ellmau. Als erster Verein veranstaltete er dabei mehr als zehn Abendbewerbe unter Flutlicht.



Auch sportlich blickt der Club auf zahlreiche Erfolge im In- und Ausland zurück. Dazu zählen Gesamtsiege im Tiroler Rallye Cup, Peugeot 205 GTI Cup, VW Polo Cup, KW Berg Cup, Mitropa Historic Rallye Cup und Steirischen Bergrallye Cup sowie Erfolge bei der österreichischen Meisterschaft für historische Fahrzeuge und der Skijöring-Staatsmeisterschaft. Die Liste sei so umfangreich, dass man dafür wohl bis zum Frühstück brauche, meinte Moderator Wolfgang Obernauer augenzwinkernd.



Ehrungen und Geschichten von früher

Rund 120 Gäste nahmen am Jubiläumsabend teil. Unter den Ehrengästen waren Kurt Reinstadler und Max Walch vom ARBÖ Tirol, Markus Christ mit Gattin von der Kitzbüheler Alpenrallye sowie Marco Dressl mit Freundin Corinna vom F.A.T. Ice Race in Zell am See. Auch Bürgermeister Klaus Winkler, langjähriges MSC-Mitglied und Kassaprüfer, richtete wertschätzende Worte an den Verein. Nach einem gemeinsamen Buffet sorgten humorvolle Geschichten aus früheren Vereinszeiten, vorgetragen von „Wofn“, für zahlreiche Lacher und Erinnerungen.



Ein Höhepunkt waren die Ehrungen von drei Mitgliedern, die dem MSC seit 50 Jahren angehören. Einer von ihnen ist bis heute aktiv, ein weiterer fand durch seinen Sohn wieder zum Motorsport. Zwei Musikanten begleiteten den Abend musikalisch und trugen zu einer geselligen Feier bei, die bis weit nach Mitternacht dauerte.