Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. MSC Kitzbühel feierte 50-jähriges Jubiläum
Kitzbüheler Anzeiger
Motorsport Club Kitzbühel 50 Jahr Jubiläum

Die bisherigen Vereinsobleute (von links): Alois Nothdurfter, Markus Mauracher, Alfons Nothdurfter, Heidi Pöll (Dollinger), Hans-Peter Leo, Georg Rass und Wolfgang Obernauer.

Foto: Motorsportclub Kitzbühel

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
10. November 2026

MSC Kitzbühel feierte 50-jähriges Jubiläum

Ende Oktober feierte der Motorsportclub Kitzbühel (MSC) sein 50-jähriges Bestehen mit einem Festabend in der Salvena in Hopfgarten. Den Auftakt bildete eine Ausstellung verschiedener Rennfahrzeuge, die zahlreiche Besucher anlockte. Gespräche mit den Fahrern und fachkundige Kommentare sorgten für einen abwechslungsreichen Nachmittag. Im Festsaal boten Fotos, Plakate und weitere Ausstellungsstücke, die von Mitgliedern und Freunden zusammengetragen worden waren, Einblicke in die Vereinsgeschichte.

Der neue Obmann Alois Nothdurfter eröffnete den Abend für geladene Gäste und Mitglieder. Durch das Programm führte Wolfgang Obernauer, Mitbegründer des Vereins, mit zahlreichen Erinnerungen und Anekdoten.

Die Vereinsgeschichte begann in den frühen 1970er-Jahren unter dem Namen RSC Brixen.

Ein halbes Jahrhundert Motorsportgeschichte
Aufgrund der wachsenden Mitgliederzahl aus Kitzbühel und des Wunsches, bei Rennen nicht als Südtiroler Verein angekündigt zu werden, erfolgte bald die Umbenennung in MSC Kitzbühel.

Zu den ersten Aktivitäten zählten Orientierungsfahrten, Slaloms und Bergrennen. In den erfolgreichsten Jahren standen bis zu 20 Bewerbe jährlich auf dem Programm. Später organisierte der Club auch nationale Ausweisrallyes. Seit Beginn ist der MSC Mitveranstalter der Kitzbüheler Alpenrallye, die 2027 zum 40. Mal stattfindet. Im kommenden Jahr richtet der Verein bereits zum 53. Mal einen Lauf zur Tiroler Autoslalom-Meisterschaft aus.

Von 2001 bis 2020 organisierte der MSC außerdem 16 Eisskijöring-Läufe im Rahmen der österreichischen Meisterschaft und des Allgäu Alpen Pokals in Ellmau. Als erster Verein veranstaltete er dabei mehr als zehn Abendbewerbe unter Flutlicht.

Auch sportlich blickt der Club auf zahlreiche Erfolge im In- und Ausland zurück. Dazu zählen Gesamtsiege im Tiroler Rallye Cup, Peugeot 205 GTI Cup, VW Polo Cup, KW Berg Cup, Mitropa Historic Rallye Cup und Steirischen Bergrallye Cup sowie Erfolge bei der österreichischen Meisterschaft für historische Fahrzeuge und der Skijöring-Staatsmeisterschaft. Die Liste sei so umfangreich, dass man dafür wohl bis zum Frühstück brauche, meinte Moderator Wolfgang Obernauer augenzwinkernd.

Ehrungen und Geschichten von früher
Rund 120 Gäste nahmen am Jubiläumsabend teil. Unter den Ehrengästen waren Kurt Reinstadler und Max Walch vom ARBÖ Tirol, Markus Christ mit Gattin von der Kitzbüheler Alpenrallye sowie Marco Dressl mit Freundin Corinna vom F.A.T. Ice Race in Zell am See. Auch Bürgermeister Klaus Winkler, langjähriges MSC-Mitglied und Kassaprüfer, richtete wertschätzende Worte an den Verein. Nach einem gemeinsamen Buffet sorgten humorvolle Geschichten aus früheren Vereinszeiten, vorgetragen von „Wofn“, für zahlreiche Lacher und Erinnerungen.

Ein Höhepunkt waren die Ehrungen von drei Mitgliedern, die dem MSC seit 50 Jahren angehören. Einer von ihnen ist bis heute aktiv, ein weiterer fand durch seinen Sohn wieder zum Motorsport. Zwei Musikanten begleiteten den Abend musikalisch und trugen zu einer geselligen Feier bei, die bis weit nach Mitternacht dauerte.

Weitere Artikel:

Londi50er

Kitzbühel

10.11.2026

Kitzbühels Kultbar feierte Geburtstag

Unvergessliche Partynächte, der erste Kuss oder der erste Rausch — fast jeder verbindet mit dem Londoner besondere Erinnerungen. Das Wohnzimmer der Streif-Sieger zelebrierte kürzlich sein rundes Jubiläum. Das „Londi“ wurde 50.

Ordensverleihung

Bezirk

10.11.2026

Maria Schroll aus Kelchsau erhält Verdienstorden

Maria Schroll aus der Kelchsau wurde für ihren langjährigen Einsatz in der Pfarre mit dem Verdienstorden der Heiligen Rupert und Virgil in Silber ausgezeichnet. Sie war die einzige Geehrte aus dem Bezirk Kitzbühel.

Spende an die Tafel

Kitzbühel

10.11.2026

Stadtmarketing und Start.N unterstützen Tafel

Eine süße Überraschung für die Kitzbüheler Tafel: Stadtmarketing und Gründerzentrum Start.N spendierten 110 warme Baumstriezel. Die Einrichtung unterstützt derzeit 165 Menschen. Weitere Helfer sind willkommen.

Trikotspende

Fieberbrunn

10.11.2026

SK Pillerseetal: U9-Kicker schenken Trikot nach Uganda

David und Noah vom SK Pillerseetal haben gemeinsam mit der U9 ein Fußballtrikot für John in Uganda organisiert. Die Fieberbrunnerinnen Heidi Bachler und Johanna Astl überbrachten es im Rahmen ihres Hilfsprojekts EDAS.

Neue Väter braucht das Land

St. Johann

09.11.2026

Diskussion über Rollenbilder

Wie gelingt eine gerechtere Aufteilung von Familienarbeit? Unter dem Titel „Neue Väter braucht das Land“ diskutieren Experten am 12. November in St. Johann über Rollenbilder, Care-Arbeit und gleichberechtigte Elternschaft.

Rotarier sammeln Fahrräder für die Ukraine

Bezirk

06.11.2026

Rotary Clubs sammeln 77 Fahrräder für die Ukraine

7 Fahrräder für die Ukraine: Bei einer gemeinsamen Sammelaktion der Rotary Clubs Rattenberg, Kitzbühel und Passport Club TransAlp wurden in Kirchberg zahlreiche Damen-, Herren- und Kinderräder für Menschen in der Ukraine gesammelt.

Holloweenparty Kirchdorf

Kirchdorf

04.11.2026

Kobra Kai feierte erste Halloween-Party

Schaurig gute Stimmung in Kirchdorf: Der Freizeitclub Kobra Kai veranstaltete unter dem Motto „No Mercy“ erstmals eine Halloween-Party im Dorfsaal. Gruselige Dekoration, DJ-Musik und zahlreiche kostümierte Gäste sorgten für eine gelungene Premiere.

Jungbauern Landjugen neuer Bezriksausschuss
ABO PUR

Bezirk

03.11.2026

Neue Führung der Landjugend im Bezirk

Führungswechsel bei der Jungbauernschaft/Landjugend im Bezirk Kitzbühel: Sebastian Hochkogler aus Kirchberg ist neuer Bezirksobmann, Andrea Ager aus Hopfgarten neue Bezirksleiterin. Erstmals wurde digital gewählt.

E-Paper
Aktuelles