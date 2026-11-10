Kitzbühels Kultbar feierte Geburtstag

Im Wandel aber doch immer gleich

„Es kommen immer wieder alte Mitarbeiter oder Gäste vorbei, die schon lange nicht mehr im Londoner waren, die alle betonen, dass die Bar immer noch genau gleich aussieht und das ist es, was wir erreichen wollen“, meint Jamieson. Zum Charme der kultigen Bar gehört nämlich, dass es sich immer wie zuhause anfühlt, egal wie lange man weg ist. Das Londoner sei so wie es ist am besten, daran wolle der Geschäftsführer nichts ändern.

Die Prämisse, unter der die Geburtstagsfeier stand und das Lokal generell steht, ist, dass das Londoner ein Treffpunkt für alle ist. „Es gibt keine Unterscheidungen zwischen den Gästen, es ist egal wer du bist, wie viel du in der Bar ausgibst oder woher du kommst. Wir machen keine Reservierungen und versuchen, so gut es geht auf die Einheimischen zu achten. Das Londoner ist schließlich für alle da!“, betont Jamieson.