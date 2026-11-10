David Jamieson hieß alle Gäste ganz herzlich zur Geburtstagsfeier des Londoner Willkommen, er selbst war ebenfalls in bester Feierlaune.
Kitzbühels Kultbar feierte Geburtstag
Unvergessliche Partynächte, der erste Kuss oder der erste Rausch — fast jeder verbindet mit dem Londoner besondere Erinnerungen. So ging es auch den rund 200 Gästen, die sich am Freitag im Londoner getroffen haben. Die Gästeliste war bunt gemischt: Mitarbeiter der ersten Stunde und aus den prägendsten Zeiten wie den 1980er und 1990er Jahren flogen aus England und den Vereinigten Staaten ein, um in alten Zeiten zu schwelgen. Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler mischte ebenfalls bei der Party mit.
Zwischen alten und neuen Stammgästen fand sich auch der ein oder andere Sportler wieder. Unter anderem der ehemalige britische Skirennfahrer Konrad Bartelski und der ehemalige amerikanische Skispringer Nils Stolzlechner, die beide voller Stolz das Londoner-Logo auf ihren Helmen trugen. Auch mit von der Partie war der schwedische Skistar Felix Monsen, der aktuell vom Londoner gesponsert wird.
Auch der schwedische Skistar Felix Monsen stieß mit Londoner-Chef David Jamieson auf den 50er an.
Mitarbeiter erinnern sich an die Anfänge
Als absolute Highlights dieses Abends können mit Sicherheit die Ansprachen der ehemaligen Mitarbeiter bezeichnet werden, die alle Anwesenden in Erinnerungen schwelgen und herzhaft mitlachen ließen. Jeff Fisher ist Angestellter der ersten Stunde und kann sich noch gut an die anfängliche Skepsis der Einheimischen gegenüber einem englischen Pub in Kitzbühel erinnern. „Einige meinten, so etwas könne hier nie funktionieren“, meinte Fisher schmunzelnd.
Von ihren Zeiten im Londoner erzählte auch die ehemalige Managerin, Louise „Buggsy“ Renstead. Besonders hervorgehoben hat sie die einzigartige Dynamik mit ihren Arbeitskollegen und den Gebrauch diverser Schimpfwörter, die bald ebenfalls zum Flair des Lokals dazugehörten. Zwischen den nostalgischen Reden sorgte die Band Short & Curlies für die richtige Tanzatmosphäre. Seit über 30 Jahren gehört sie quasi zum Inventar.
An die guten alten Zeiten können sie sich noch gut erinnern: Louise Renstead und viele mehr lassen ihre liebsten Momente im Londoner nochmal Revue passieren.
Ein Stück Kitzbüheler Geschichte
1976 gründete der Engländer Rik Gunnell gemeinsam mit seiner Frau Edith, die er in Kitzbühel kennengelernt hatte, das erste Londoner im Gries. Von dort an etablierte sich das Lokal schnell zu einer regionalen Größe, die neben den Einheimischen auch die Elite der Skiwelt anzog. Bode Miller, Franz Klammer, Dominik Paris und viele mehr: alle ließen es nach ihrem Sieg auf der Streif im Londoner so richtig krachen. In den 1980er Jahren entstand auch der Spitzname „Crazy Canucks“, dem auch 2025 beim Triumph von James Crawford erneut alle Ehre gemacht wurde.
Die Partys rund um das Hahnenkamm-Rennen sind legendär und machen das Londoner weit über die Bezirksgrenzen hinaus berühmt und berüchtigt. „Bei einem Teamausflug in Beaver Creek wurden wir von Passanten erkannt und um Fotos gebeten, in der Skiszene ist das Londoner nahezu weltweit bekannt“, erzählt Geschäftsführer David Jamieson. In 50 Jahren hat sich so einiges verändert, doch das Londoner ist größtenteils gleichgeblieben. Seit elf Jahren ist Jamieson nun Bestandteil des Teams, 2020 erwarb er die Bar von der Gründerin Edith Gunnell.
Der wohl berühmteste Staff der Skiwelt: David Jamieson mit seinem Team.
Im Wandel aber doch immer gleich
„Es kommen immer wieder alte Mitarbeiter oder Gäste vorbei, die schon lange nicht mehr im Londoner waren, die alle betonen, dass die Bar immer noch genau gleich aussieht und das ist es, was wir erreichen wollen“, meint Jamieson. Zum Charme der kultigen Bar gehört nämlich, dass es sich immer wie zuhause anfühlt, egal wie lange man weg ist. Das Londoner sei so wie es ist am besten, daran wolle der Geschäftsführer nichts ändern.
Die Prämisse, unter der die Geburtstagsfeier stand und das Lokal generell steht, ist, dass das Londoner ein Treffpunkt für alle ist. „Es gibt keine Unterscheidungen zwischen den Gästen, es ist egal wer du bist, wie viel du in der Bar ausgibst oder woher du kommst. Wir machen keine Reservierungen und versuchen, so gut es geht auf die Einheimischen zu achten. Das Londoner ist schließlich für alle da!“, betont Jamieson.