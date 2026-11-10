So schmeckt der Winter in den Kitzbüheler Alpen

Wenn die Temperaturen sinken und die ersten Schneeflocken fallen, wächst die Lust auf wärmende Gerichte. Deftige Hausmannskost, regionale Zutaten und überlieferte Rezepte prägen die kalte Jahreszeit und haben daher Hochsaison.

Eine kräftige Rindssuppe mit Speckknödeln, ein deftiger Rollgersteneintopf mit Selchfleisch („Gerscht“), ein dampfendes Gröstl oder ein flaumiger Kaiserschmarren: Es sind oft die einfachen Gerichte, die an kalten Wintertage ...