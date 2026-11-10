Die gute, alte Erbsensuppe ist nicht nur g‘schmackig und kraftspendend, sondern aufgrund ihrer Ballaststoffe und Proteine auch sehr gesund.
Kulinarische Zeitreise zur guten, alten Erbsensuppe
Damals, als die Ski noch lang und schmal und die Pisten bucklig waren und man auf niemals enden wollenden Einser-Sesselliften vor sich hinfror, war die Hütten-Kulinarik auf wenige Gerichte beschränkt. Einfache Speisen wurden aufgetischt, gekocht aus Zutaten, die sich allesamt gut lagern ließen und wenig Aufwand bei der Zubereitung erforderten – Speckknödel und Linseneintopf, Gerscht und – welch ein Glück – auch Erbsensuppe, die im großen Topf auf dem Holzherd vor ...