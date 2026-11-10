Kulinarische Zeitreise zur guten, alten Erbsensuppe

Damals, als die Ski noch lang und schmal und die Pisten bucklig waren und man auf niemals enden wollenden Einser-Sesselliften vor sich hinfror, war die Hütten-Kulinarik auf wenige Gerichte beschränkt. Einfache Speisen wurden aufgetischt, gekocht aus Zutaten, die sich allesamt gut lagern ließen und wenig Aufwand bei der Zubereitung erforderten – Speckknödel und Linseneintopf, Gerscht und – welch ein Glück – auch Erbsensuppe, die im großen Topf auf dem Holzherd vor ...