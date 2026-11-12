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Kitzbüheler Anzeiger
Luftgewehrschießen younion

Florian Moser (Stv. Vorsitzende, links und Schriftführerin Tina Bertsch gratulierten Johann Treichl zum Gewinn der Ehrenscheibe.

Foto: younion Kitzbühel

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
12. November 2026

Younion Kitzbühel lud zum Luftgewehrschießen

Insgesamt 24 Teilnehmer, darunter Mitglieder, Kinder und Partner, stellten ihre Treffsicherheit unter Beweis. Unterstützt wurden sie dabei von den freiwilligen Helfern der Schützengilde Kitzbühel.

Nach den Einzelwertungen wurde es bei den Finalrunden spannend. Im Damenfinale überraschte eine Jugendliche, die mangels gleichaltriger Konkurrenz bei den Erwachsenen antrat, mit dem ersten Platz. Eine Neulingsteilnehmerin sicherte sich auf Anhieb den zweiten Rang. Im Herrenfinale setzte sich erneut ein erfahrener Schütze gegen starke Konkurrenz durch.

Auch der traditionelle „Schrepfer“ wurde wieder vergeben und ging, zur Überraschung mancher Teilnehmer, an denselben Gewinner wie im Vorjahr.

Für besondere Heiterkeit sorgte der „Goldene Schuss“ auf die Ehrenscheibe. Den besten Zehner unter den aktiven Mitgliedern erzielte Johann Treichl, der sein Glück selbst kaum glauben konnte. Ob da wohl alles mit rechten Dingen zuging oder gar ein wenig „Schiebung“ im Spiel war? Natürlich nur ein scherzhafter Verdacht! Jedenfalls darf die begehrte Ehrenscheibe nun endlich nach St. Johann übersiedeln. Beim anschließenden gemeinsamen Abendessen stand die Geselligkeit im Mittelpunkt. Zudem wurden Unterschriften für die younion-Kampagne „Ohne uns läuft nix!“ gesammelt.

Luftgewehrschießen younion

Johann Lindner sicherte sich erneut den Schrepfer.

Foto: younion Kitzbühel

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