Kitzbüheler Schüler auf Entdeckungsreise in Südtirol.
Mittelschule Kitzbühel auf Projekttagen in Südtirol
Bereits vor den Herbstferien machten sich die Klassen 3a, 3b und 3c der Mittelschule Kitzbühel auf den Weg nach Südtirol. Ziel der Projekttage war es, die Geschichte Tirols und die Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino (Euregio) näher kennenzulernen sowie die bestehende Schulpartnerschaft zu pflegen.
Zum Auftakt besuchten die Jugendlichen ihre Partnerschule in Toblach. Bei einer gemeinsamen Jause und einer kreativen Zeichenaktivität konnten sie die Schüler der dritten Klassen kennenlernen und Kontakte knüpfen.
Geschichte hautnah erleben
In Bozen besuchten die Klassen das Südtiroler Archäologiemuseum, wo sie bei einer Führung Wissenswertes über den Fund von Ötzi erfuhren. Auch das Bozner Siegesdenkmal stand auf dem Programm. Auf Schloss Tirol bei Meran erhielten die Jugendlichen Einblicke in die mittelalterliche Geschichte Tirols und die Bedeutung des Schlosses als Stammsitz der Tiroler Landesfürsten. Ein gemeinsamer Kinobesuch und eine Rundfahrt durch Bozen rundeten die Projekttage ab.
Projektleiter Paul Siegert, Klassenvorstand der 3c, zog eine positive Bilanz. Besonders wertvoll sei der persönliche Austausch mit den Jugendlichen aus Südtirol gewesen. Dadurch werde der Gedanke der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für junge Menschen greifbar.