Von 70 bis 90: Feuerwehrkameraden im Mittelpunkt.
Kameradschaftsabend der Feuerwehr Kitzbühel
Die Reserve der Feuerwehr Kitzbühel traf sich zum traditionellen Kameradschaftsabend. Im Mittelpunkt standen der Austausch und die Ehrung langjähriger Mitglieder. In geselliger Runde kamen die Kameraden zusammen, um ihre Verbundenheit mit der Feuerwehr zu pflegen. Dabei wurden auch aktuelle Entwicklungen und Neuanschaffungen der Feuerwehr Kitzbühel vorgestellt. So erhielten die ehemaligen aktiven Mitglieder einen Einblick in die Veränderungen der vergangenen Zeit.
Ein besonderer Höhepunkt war die Würdigung jener Kameraden, die 2026 einen runden Geburtstag feierten. Günther Obermoser und Peter Überall wurden 70 Jahre alt, Ludwig Wagstätter und Walter Gandler feierten ihren 80. Geburtstag. Karl Herz konnte auf 90 Lebensjahre zurückblicken. Der Kameradschaftsabend bot Gelegenheit, den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue und ihren Einsatz zu danken.