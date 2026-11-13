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  3. Kameradschaftsabend der Feuerwehr Kitzbühel
Kitzbüheler Anzeiger
Feuerwehr Reserve

Von 70 bis 90: Feuerwehrkameraden im Mittelpunkt.

Foto: FF Kitzbühel/Engl

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
13. November 2026

Kameradschaftsabend der Feuerwehr Kitzbühel

Die Reserve der Feuerwehr Kitzbühel traf sich zum traditionellen Kameradschaftsabend. Im Mittelpunkt standen der Austausch und die Ehrung langjähriger Mitglieder. In geselliger Runde kamen die Kameraden zusammen, um ihre Verbundenheit mit der Feuerwehr zu pflegen. Dabei wurden auch aktuelle Entwicklungen und Neuanschaffungen der Feuerwehr Kitzbühel vorgestellt. So erhielten die ehemaligen aktiven Mitglieder einen Einblick in die Veränderungen der vergangenen Zeit.

Ein besonderer Höhepunkt war die Würdigung jener Kameraden, die 2026 einen runden Geburtstag feierten. Günther Obermoser und Peter Überall wurden 70 Jahre alt, Ludwig Wagstätter und Walter Gandler feierten ihren 80. Geburtstag. Karl Herz konnte auf 90 Lebensjahre zurückblicken. Der Kameradschaftsabend bot Gelegenheit, den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue und ihren Einsatz zu danken.

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Das Fahrzeug ist zwar in Kitzbühel stationiert, kommt aber bei Bedarf im gesamten Bezirk und darüber hinaus zum Einsatz. Damit übernimmt die Feuerwehr der Gamsstadt eine wichtige überörtliche Aufgabe für die Sicherheit der Region. Der neue Lkw ersetzt seinen Vorgänger, der seit 1996 im Dienst stand und damit fast 30 Jahre im Einsatz war. Das moderne, allradgetriebene Fahrzeug verfügt über einen 320-PS-Motor und eine umfangreiche Spezialausrüstung. An Bord sind unter anderem Chemikalienschutz-
anzüge, Pressluftatmer und Dekontaminationsausstattung.
Gefahrguteinsätze können überall auftreten – etwa in Gewerbe- und Industriebetrieben, in Tourismusunternehmen, bei Schwimmbadanlagen oder auf Straße und Schiene. Als Stützpunktfeuerwehr stellt Kitzbühel das Fahrzeug im gesamten Bezirk zur Verfügung.
Die Übernahme bringt allerdings auch einen erheblichen Ausbildungsaufwand mit sich. Die Mannschaft muss unter anderem speziell geschult werden und die Einsatzbereitschaft dauerhaft sicherstellen. mak

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